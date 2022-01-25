Майнеры пригрозили уйти из Казахстана из-за проблем с электроснабжением

Они отрицают причастность к блэкауту вторника, поскольку электричество им отключили за день до того

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Компании, которые занимаются майнингом криптовалют, будут вынуждены уйти из Казахстана из-за проблем в энергетической отрасли страны, считает президент Ассоциации блокчейна и индустрии дата-центров в Казахстане Алан Дорджиев. Об этом он рассказал "Интерфаксу".

"Майнеры получили в последнее время несколько писем от KEGOC ("Казахстанской компании по управлению электросетями" - ИФ) об отключении, больше недели майнеры уже не могут работать из-за отсутствия подачи электроэнергии", - сообщил Дорджиев.

Он добавил, что майнеры ни как не связаны с блэкаутом, который 25 января произошел в странах Центральной Азии.

По его словам, владельцы криптоферм не видят перспектив для себя в Казахстане. "Выхода другого у майнеров нет, только уйти из Казахстана", - полагает он.

Казахстанскому изданию Informburo.kz Дорджиев назвал причиной массовых отключений износ энергетической инфраструктуры.

"У нас вся система находится на грани, износ станций - больше 70%, возраст станций - около 40 лет в среднем по Казахстану. Цены на электроэнергию всегда сдерживались, и индустрия оставалась серьезно недофинансированной. А майнеры, по сути, стали на какой-то момент оправданием для КЕGOC и Министерства энергетики", - убежден он.

KEGOC 21 января разослала 196 организациям по всей республике, занимающимся майнингом криптовалют, письмо с предупреждением об отключении, напоминает Informburo.kz.

"В настоящее время сохраняется напряженная ситуация с поддержанием баланса электроэнергии и мощности в ЕЭС Казахстана. В этой связи, при сохранении текущей ситуации в период с 24 по 31 января 2022 года включительно, полностью отменяются плановые поставки электрической энергии лицам, осуществляющим цифровой майнинг", - говорится в письме.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ранее поручал правительству ускорить работу по выявлению "серых" майнеров и обеспечить безотлагательное законодательное урегулирование майнинга.

В свою очередь, KEGOC сообщала, что по ее предварительным оценкам, объем потребления электроэнергии в Казахстане фермами, осуществляющими майнинг криптовалют, превышает 1 ГВт. И из-за резкого роста майнинга криптовалют и высокой аварийности на казахстанских электростанциях, в стране происходят внеплановые перетоки электроэнергии на границе с Россией объемом порядка 1-1,5 ГВт в день.

По данным СМИ, около 50 китайских криптоферм перевели свою деятельность в Казахстан после запрета на их деятельность в Китае.