Премьера Хорватии озадачили слова президента об отзыве военных из НАТО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал слова президента страны Зорана Милановича о намерении отозвать хорватский контингент в составе НАТО в случае осложнения ситуации вокруг Украины.

"С учетом того, что наших солдат на Украине нет, а контингент, размещенный в Польше, вернулся, я не знаю, о выводе каких солдат думает президент", - написал Пленкович в твиттере правительства Хорватии.

Накануне Миланович заявил, что Хорватия не только не направит своих военных в рамках НАТО в случае осложнения ситуации вокруг Украины, но и отзовет их. "Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой внутренней политики США", - сказал Миланович. - Необходимо прийти к договоренностям, которые будут учитывать интересы безопасности России".