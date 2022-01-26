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Премьера Хорватии озадачили слова президента об отзыве военных из НАТО

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Глава правительства Хорватии Андрей Пленкович прокомментировал слова президента страны Зорана Милановича о намерении отозвать хорватский контингент в составе НАТО в случае осложнения ситуации вокруг Украины.

"С учетом того, что наших солдат на Украине нет, а контингент, размещенный в Польше, вернулся, я не знаю, о выводе каких солдат думает президент", - написал Пленкович в твиттере правительства Хорватии.

Накануне Миланович заявил, что Хорватия не только не направит своих военных в рамках НАТО в случае осложнения ситуации вокруг Украины, но и отзовет их. "Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой внутренней политики США", - сказал Миланович. - Необходимо прийти к договоренностям, которые будут учитывать интересы безопасности России".

Хорватия НАТО Украина Зоран Миланович Андрей Пленкович

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