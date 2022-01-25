США рассматривают возможность ограничить экспорт полупроводников в РФ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Администрация США подтвердила, что рассматривает возможность введения ограничений на экспорт полупроводников в РФ в случае, если Россия нападет на Украину, сообщает во вторник телеканал CBS со ссылкой на неназванного представителя американского руководства.

"Такой шаг может нанести удар в России по таким сферам, как искусственный интеллект, квантовые компьютеры, по аэрокосмической сфере", - отмечается в сообщении.

Ранее о том, что Вашингтон размышляет о подобных ограничениях, сообщал со ссылкой на источники телеканал CNBC. "Администрация Байдена оценивает возможность ограничения экспорта полупроводниковых чипов в Россию", - передает CNBC.

"Это беспрецедентное решение может оставить российских потребителей без телефонов, машин и компьютеров", - отмечает агентство Bloomberg.

Полупроводниковые изделия используются для производства большинства предметов ежедневного пользования - от автомобилей и до смартфонов, телевизоров и компьютеров.