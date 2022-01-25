США думают над санкциями, которые ударили бы по рублю и положению РФ на рынках

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Администрация США рассматривает варианты санкций и экспортных ограничений в отношении России, которые были бы способны отрицательно повлиять на ее валюту и на положение на рынках, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американского руководства.

"Представители администрации не стали предоставлять подробности о том, какие именно санкции они намерены вводить, но заявили, что эти решения усилят распродажу финансовых инструментов на российских рынках, повысят стоимость заимствований и навредят курсу российской валюты", - пишет газета.

Издание приводит высказывание источника в администрации США, который заявил, что "варианты экспортного контроля, которые мы рассматриваем вместе с нашими союзниками и партнерами, ударят по стратегическим амбициям о быстром развитии промышленности", а также ударят по сферам, которые руководство России считает важными - таким как искусственный интеллект, квантовые компьютеры, оборона, аэрокосмическая отрасль и другим сферам.

Ранее во вторник американские СМИ сообщали, что администрация США рассматривает возможность введения ограничений на экспорт полупроводников в РФ в случае, если Москва нападет на Украину. Полупроводниковые чипы используются для производства большинства вещей ежедневного пользования - от автомобилей и до смартфонов, телевизоров и компьютеров.