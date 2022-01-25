Президент Франции сообщил о намерении созвониться с Путиным

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что рассчитывает в пятницу провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить актуальные проблемы.

"У меня будет телефонный разговор в пятницу утром с президентом Путиным", - сказал он на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Это необходимо, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию, получить более четкое представление. Это будет диалогом для получения пояснений", - добавил Макрон.

Он добавил, что Париж и Берлин придерживают единого подхода по украинскому кризису и призывают Россию к деэскалации.

По словам Макрона, Франция и Германия в рамках различных форматов, например, в рамках НАТО и ЕС, "играют свою роль" для работы по вопросу контроля над вооружениями, по ситуации вокруг Украины и для поиска политического решения в Донбассе.

"Для всего этого требуется единство и координация - это случай Франции и Германии, и это то, что мы сделали вчера со многими другими европейскими странами и союзниками по НАТО, в частности, с США", - подчеркнул французский президент.