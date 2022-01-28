Путин и Макрон проведут телефонный разговор

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует в пятницу поговорить по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Да, действительно, на пятницу запланирован телефонный разговор (с Макроном)", - подтвердил ранее на этой неделе журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В минувший вторник президент Франции заявил, что рассчитывает в пятницу утром созвониться с Путиным, чтобы обсудить актуальные проблемы.

"Это необходимо, чтобы обсудить создавшуюся ситуацию, получить более четкое представление. Это будет диалогом для получения пояснений. (...) Дискуссии с Россией - это всегда очень сложно. Я сам имел возможность в этом убедиться... В то же время важно не терять эти каналы для диалога", - отметил Макрон, комментируя предстоящий разговор с президентом России.

Президент Франции также сказал, что сейчас рассматривается возможность его визита в РФ.

В преддверии разговора Макрона и Путина в Париже прошла встреча политических советников стран "нормандского формата" по урегулированию на Украине. По ее итогам представлявший Россию замглавы администрации президента Дмитрий Козак отметил, что у участников "четверки" "состоялся, может быть, первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией "Минских соглашений". При этом он выразил надежду на то, что за предстоящие две недели вопрос урегулирования в Донбассе сдвинется с мертвой точки.