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Российский кандидат не набрал большинства голосов на выборах вице-спикера ПАСЕ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой на заседании во вторник не был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"185 человек проголосовали, Толстой получил 79 голосов и 106 голосов против", - сообщил председательствующий на заседании.

Таким образом он не смог набрать относительное большинство голосов для избрания вице-спикером ПАСЕ. Соответствующее решение принято во вторник на заседании зимней сессии ПАСЕ.

Кандидатуру Толстого, единственную из списка всех кандидатов на должность вице-спикеров, вынесли на отдельное голосование.

Ранее российская делегация сообщила о проблемах с удаленным голосованием на этих выборах.

Петр Толстой ПАСЕ

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