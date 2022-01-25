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Делегация РФ сообщила о проблемах с голосованием на выборах вице-спикера ПАСЕ

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Сенатор Сергей Кисляк сообщил во вторник о возникающих у членов российской делегации проблемах в удаленном голосовании по вопросам повестки заседания парламентской ассамблеи Совета Европы. В частности, в ходе избрания кандидата от РФ Петра Толстого заместителем председателя ассамблеи.

"Наша делегация, включая меня самого, испытывает постоянные трудности, чтобы проголосовать", - сказал Кисляк на заседании по видео-конференц-связи. "Не все члены делегации могут голосовать", - добавил сенатор.

Он отметил, что уже в течение двух часов технические специалисты находятся в контакте с ПАСЕ, но результатов не достигли.

В этой связи он спросил председателя ПАСЕ Тини Кокса, "не существует ли эта ситуация в более широком формате", когда люди на "удаленке" не могут принять участие в голосовании.

Кокс отметил, что ему известно о проблемах, и добавил, что голосование по вопросу избрания руководителя российской делегации Толстого вице-спикером ПАСЕ завершится в 20:30 по московскому времени вместо 20:00.

Председатель ПАСЕ выразил надежду, что это "позволит решить проблему".

Во вторник в течение дня в ПАСЕ проводится голосование по вопросу избрания Толстого вице-спикером ассамблеи. Его кандидатура, единственная из всех кандидатов, была вынесена на отдельное голосование.

Делегация РФ, как и многие делегации других стран-членов ассамблеи, принимает участие в работе зимней сессии в дистанционном формате.

Россия ПАСЕ Петр Толстой

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