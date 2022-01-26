Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 549 410+3 589 730

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании в среду подтвердила полномочия российской делегации.

"Резолюция (о полномочиях РФ - ИФ) утверждается", - сказал на заседании председатель ПАСЕ Тини Кокс.

Оспорить полномочия делегации из РФ предложили в первый день зимней сессии ПАСЕ депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук.

Руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем телеграмм-канале охарактеризовал происходящее "русофобской истерией". "Возможность полноценно работать в ПАСЕ - не подарок и не аванс, а наше уставное право. Никаких новых обязательств мы на себя не брали и брать не собираемся", - заявил он.

Ранее он сообщал, что любое ущемление в правах парламентариев из России в ПАСЕ приведет к тому, что делегация покинет сессию.

Также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее отметил, что после возвращения России в 2019 году в ПАСЕ эта третья попытка оспорить полномочия нашей делегации, а две предыдущих - в 2020 и 2021 годах - "завершились провалом русофобов в Ассамблее и торжеством здравого смыcла - все права российских парламентариев были подтверждены в полном объеме".

Зимняя сессия ПАСЕ начала свою работу в понедельник, 24 января. Парламентарии из России принимают в ней участие дистанционно.

ПАСЕ Тини Кокс

Новости по теме

Новости

Bloomberg сообщил о передаче Штатами ответов России на предложения по безопасности

Посольство США на Украине призвало американцев немедленно покинуть страну

Посольство США на Украине призвало американцев немедленно покинуть страну

США выдали визу космонавту Чубу

США выдали визу космонавту Чубу

Минторг США отметил критически низкий уровень запасов чипов у предприятий

Минторг США отметил критически низкий уровень запасов чипов у предприятий

Правительство Италии уговаривало бизнес отказаться от беседы с Путиным

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 358 млн

Что случилось этой ночью: среда, 26 января

Пандемия коронавируса

Рекордное число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Южной Корее

Рекордное число случаев COVID-19 за сутки выявлено в Южной Корее
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });