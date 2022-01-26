ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Парламентская ассамблея Совета Европы на заседании в среду подтвердила полномочия российской делегации.

"Резолюция (о полномочиях РФ - ИФ) утверждается", - сказал на заседании председатель ПАСЕ Тини Кокс.

Оспорить полномочия делегации из РФ предложили в первый день зимней сессии ПАСЕ депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук.

Руководитель российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем телеграмм-канале охарактеризовал происходящее "русофобской истерией". "Возможность полноценно работать в ПАСЕ - не подарок и не аванс, а наше уставное право. Никаких новых обязательств мы на себя не брали и брать не собираемся", - заявил он.

Ранее он сообщал, что любое ущемление в правах парламентариев из России в ПАСЕ приведет к тому, что делегация покинет сессию.

Также председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий ранее отметил, что после возвращения России в 2019 году в ПАСЕ эта третья попытка оспорить полномочия нашей делегации, а две предыдущих - в 2020 и 2021 годах - "завершились провалом русофобов в Ассамблее и торжеством здравого смыcла - все права российских парламентариев были подтверждены в полном объеме".

Зимняя сессия ПАСЕ начала свою работу в понедельник, 24 января. Парламентарии из России принимают в ней участие дистанционно.