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Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска на Украине

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс не планирует размещать свои боевые подразделения на Украине, подтвердил во вторник в интервью CNN генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"НАТО не будет размещать боевые подразделения на Украине", - сказал он.

В последнее время страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.

Столтенберг в последние месяцы неоднократно напоминал, что НАТО оказывает Украине "практическую и политическую" поддержку.

НАТо Украина Йенс Столтенберг

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