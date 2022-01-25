Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска на Украине

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Североатлантический альянс не планирует размещать свои боевые подразделения на Украине, подтвердил во вторник в интервью CNN генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО не будет размещать боевые подразделения на Украине", - сказал он.

В последнее время страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.

Столтенберг в последние месяцы неоднократно напоминал, что НАТО оказывает Украине "практическую и политическую" поддержку.