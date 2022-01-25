Белый дом заявил, что Байден не собирается отправлять войска на Украину

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - У президента США Джо Байдена нет ни намерений, ни желания отправлять войска на Украину, решения о развертывании войск будет приниматься совместно с НАТО, заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки во вторник.

"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину. НАТО была сформирована, чтобы поддерживать наших партнеров и страны на "восточном фланге", и именно на этом мы фокусируемся", - заявила Псаки во время пресс-конференции Белого дома.

Она добавила, что решение о том, будут ли 8,5 тыс. американских военных, приведенные в боевую готовность ранее, в итоге направлены на "восточный фланг", будет приниматься совместно с партнерами по НАТО.