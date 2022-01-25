Псаки не согласна с мнением Киева о невозможности наступления РФ на Украину

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - В Белом доме считают, что действия России на границе Украины являются агрессивными и могут быть подготовкой к вторжению, хотя в Киеве заявляют о физической невозможности сейчас такого наступления, заявила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

"Никто не может узнать мысли Владимира Путина, российского руководства, но то, что мы видели, - это различные формы подготовки, включая размещение ста тысяч военных на границе, воинственная риторика и другие действия", - сказала она, отвечая на вопрос, согласен ли Вашингтон с заявлением Киева о том, что угроза вторжения из России не является неминуемой.

"Мы бы предпочли путь дипломатии, но мы не можем предугадать мысли Путина, и мы определенно видим агрессивные действия и подготовку к действиям на границе", - добавила Псаки.

Так она ответила на просьбу прокомментировать заявления Киева о том, что на данный момент угрозы российского нападения нет.

Накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии оснований утверждать о готовящемся наступлении на Украину со стороны РФ и о физической невозможности такого наступления.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует подобного вторжения.