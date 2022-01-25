Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину

Джо Байден Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае российского вторжения на Украину.

Американские СМИ публикуют видео, на котором журналист в магазине спрашивает Байдена, допускает ли он возможность таких санкций. "Да, это возможно", - ответил президент США.

Байден также предположил, что только сам российский президент знает, каковы будут действия России в отношении Украины.

"Это все Путин. Я не думаю, что даже его окружение знает наверняка (о его планах - ИФ)", - сказал президент США.

По его мнению, вторжение России на Украину "стало бы самым крупным со времен Второй мировой войны".

"Это способно изменить мир", - добавил американский лидер.

При этом президент США предупредил, что такое вторжение будет иметь для России "огромные последствия".

Ранее американские сенаторы-демократы подготовили законопроект, предполагающий введение санкций в случае вторжения РФ на Украину против высшего российского руководства, в том числе против президента, и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".

Еще один законопроект о санкциях представил сенатор-республиканец Марк Рубио. Он предполагает введение санкций против "Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обогащения".

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.