Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:00Заразились
на 25.01В России 11 241 109+67 809В мире 354 959 680+3 581 565

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину

Байден допустил санкции лично против Путина в случае вторжения РФ на Украину
Джо Байден
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введения персональных санкций против президента РФ Владимира Путина в случае российского вторжения на Украину.

Американские СМИ публикуют видео, на котором журналист в магазине спрашивает Байдена, допускает ли он возможность таких санкций. "Да, это возможно", - ответил президент США.

Байден также предположил, что только сам российский президент знает, каковы будут действия России в отношении Украины.

"Это все Путин. Я не думаю, что даже его окружение знает наверняка (о его планах - ИФ)", - сказал президент США.

По его мнению, вторжение России на Украину "стало бы самым крупным со времен Второй мировой войны".

"Это способно изменить мир", - добавил американский лидер.

При этом президент США предупредил, что такое вторжение будет иметь для России "огромные последствия".

Ранее американские сенаторы-демократы подготовили законопроект, предполагающий введение санкций в случае вторжения РФ на Украину против высшего российского руководства, в том числе против президента, и высокопоставленных военных, а также меры против российских банков и госдолга, санкции против владельцев сырьевых компаний и газопровода "Северный поток 2".

Еще один законопроект о санкциях представил сенатор-республиканец Марк Рубио. Он предполагает введение санкций против "Путина и против секторов российской экономики, от которых зависит его режим в плане личного обогащения".

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну. Россия неоднократно заявляла, что не планирует агрессии против соседнего государства.

США Россия Украина Джо Байден Владимир Путин

Новости по теме

Новости

США думают над санкциями, которые ударили бы по рублю и положению РФ на рынках

Белый дом заявил, что Байден не собирается отправлять войска на Украину

Псаки не согласна с мнением Киева о невозможности наступления РФ на Украину

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска на Украине

Столтенберг заявил, что НАТО не планирует размещать войска на Украине

Генсек НАТО обещает на этой неделе направить РФ предложения по безопасности

Канада объявила об эвакуации членов семей сотрудников посольства на Украине

Канада объявила об эвакуации членов семей сотрудников посольства на Украине

Meta объявила о создании суперкомпьютера, который станет самым быстрым в мире

Meta объявила о создании суперкомпьютера, который станет самым быстрым в мире

Кремль прокомментировал возможность размещения военных баз на Кубе

Кремль прокомментировал возможность размещения военных баз на Кубе

Произошел сбой электроснабжения по всему энергокольцу Центральной Азии

В Узбекистане, Киргизии и Казахстане начались перебои с электричеством

В Узбекистане, Киргизии и Казахстане начались перебои с электричеством
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });