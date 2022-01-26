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Сообщения о минировании получили все школы в Петропавловске-Камчатском

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сообщения о минировании поступили утром в среду в школы Петропавловска-Камчатского, учащиеся и педагоги эвакуированы, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

"В Петропавловске-Камчатском 26 января после анонимного сообщения о возможном акте терроризма были эвакуированы ученики всех школ города. Никто из детей при этом не пострадал", - говорится в сообщении.

Школьников отправили домой, учеников младших классов отпустили с территории школ в сопровождении родителей или педагогов, "все родители детей были оповещены о том, что занятия прерваны".

В настоящее время здания школ проверяют спецслужбы.

Следователи проводят проверку по факту сообщения о минировании более 30 школ Петропавловска-Камчатского, сообщает пресс-служба Следственного управления (СУ) СКР региона.

"В целях установления всех обстоятельств произошедшего незамедлительно организованы выезды сотрудников следственного управления во взаимодействии с представителями региональных управлений МВД России, ФСБ России и Росгвардии", - сообщает пресс-служба.

По результатам проверки "будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства".

Ранее в среду сообщения о минировании поступили во все школы Хабаровска.

Петропавловск-Камчатский

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