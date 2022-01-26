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Все школы Хабаровска эвакуировали после электронных писем о "минировании"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Учеников и персонал всех школ Хабаровска вновь пришлось эвакуировать из-за сообщений о минировании, сообщает пресс-служба мэрии в среду.

"Сегодня, 26 января, на электронную почту мэрии поступило письмо с угрозами от неизвестных. В связи с этим управлением образования начата эвакуация всех школ города. Детей вывели из всех 70 учреждений", - говорится в сообщении.

Младшеклассников под присмотром педагогов отправили в теплые помещения дожидаться родителей, старшеклассников отпустили домой.

Отмечается, что обучение второй смены зависит от скорости проверки школ спецслужбами.

Массовая эвакуация всех школ также произошла 18 января, учебный процесс в этот день был прерван полностью. Угрозы и минирование были ложными.

Хабаровск

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