Сообщения о минировании школ поступили в Приморье

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Сообщение о минировании школ в Уссурийске и Находке поступило в администрации этих городов.

В администрации городского округа Находка "Интерфаксу" сообщили, что эвакуированы учеников и персонал всех школ города. Занятия во всех 23 школах города, в том числе и второй смены, отменены. Образовательные учреждения будут закрыты, пока их не обследуют специальные службы.

Детские сады и среднеспециальные образовательные учреждения в Находке работают в штатном режиме.

В пресс-службе Уссурийского городского округа рассказали "Интерфаксу", что в адрес администрации поступило сообщение о минировании некоторых школ. Всего в городе 44 школы, все сейчас обследуются специалистами. Занятия продолжаются в штатном режиме. В администрации уточнили, что поводов для паники нет, а родители уведомлены о происходящем.

Ранее в среду в Хабаровске и Петропавловске-Камчатском получили сообщения о минировании всех школ в этих городах.