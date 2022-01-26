Bloomberg сообщил о передаче Штатами ответов России на предложения по безопасности

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Письменный ответ США по предложениям России по гарантиям безопасности передан российской стороне, сообщила в среду корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс в твиттере.

"Ответ США в письменном виде России уже передан", - говорится в сообщении.

Со своей стороны, пресс-служба НАТО объявила, что генсек альянса Йенс Столтенберг позже в среду проведет пресс-конференцию.

Ранее появилась информация о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен тоже в среду вечером выступит перед прессой.

Российские предложения по гарантиям безопасности 21 января обсудили на встрече в Женеве главы внешнеполитических ведомств США и РФ Блинкен и Сергей Лавров. Блинкен согласился предоставить Москве письменный ответ на ее предложения и встретиться вновь в рамках усилий по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины.

Россия в середине декабря 2021 года выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов Организации Североатлантического договора.

Накануне представитель Белого дома Джен Псаки подчеркнула, что США обычно не публикуют в открытом доступе документы, которые рассылаются во время переговорного процесса.