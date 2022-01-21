Переговоры Лаврова и Блинкена завершились без прорывов. Обобщение

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен на переговорах в Женеве Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена по российским предложениям в сфере безопасности завершились в пятницу в Женеве; прорывов не случилось, но их никто и не ожидал, встреча носила промежуточный характер.

Прорывов не ждали, но Россия и США за диалог

Как заявил глава МИД РФ в преддверии встречи во время протокольной съемки, обращаясь к своему американскому визави, "мы тоже не ждем прорывов от этой встречи, мы ждем ответов на наши предложения". Как подчеркнул министр, "предложения конкретные, и ожидаем таких же конкретных ответов в русле и в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны".

В свою очередь, Блинкен заявил в ответ, что США рассчитывают преодолеть разногласия мирным путм.

"Это критический момент. Вы правы, мы не ожидаем результатов здесь и сейчас, но я надеюсь, ожидаю, что возможности дипломатии и останутся открытыми. Мы привержены этому пути: мирному разрешению имеющихся противоречий", - сказал госсекретарь.

"Мы привержены дипломатии и диалогу, но... если Россия решит совершить акт агрессии против Украины, мы готовы к единому, быстрому и жесткому ответу", - добавил он.

Впоследствии, уже на пресс-конференции после переговоров, Лавров рассказал, что российская сторона услышала предварительную устную реакцию на свои предложения по безопасности, дала некоторые ответы американской стороне, которые помогут Вашингтону сформировать письменные ответы.

"Мы уже слышали первую реакцию США, пока устную, на то, что обсуждалось в тех форматах на уровне наших заместителей. Реакция, как американская сторона и просила нас, когда предложила провести эту встречу, - реакция была предварительной", - сказал он.

По словам министра, встреча "сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне... подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО".

Европейская безопасность не сводится только к Украине

Российская сторона полагает, что в ходе встречи в Женеве американцы поняли, что нужно сосредоточиться на содержании российских предложений, а не на теме Украины, заявил Лавров.

"Да, мы считаем, что украинский вопрос требует пристального внимания, но не сводить к этому вопросу всю проблему европейской архитектуры безопасности. По Украине Блинкен подтвердил то, что президент Байден говорил, об их готовности содействовать реализации Минских договоренностей, и я его призвал в очередной раз использовать свое решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ (Минские соглашения - ИФ), который призван положить конец внутриукраинскому конфликту", - сказал министр на итоговой пресс-конференции в Женеве.

Он выразил уверенность в том, что в ответах США на предложения РФ по гарантиям безопасности тема Украины "так или иначе все равно прозвучит".

"Но я не услышал сегодня ни одного аргумента, который обосновывал бы американскую позицию по вопросу того, что происходит на российско-украинской границе, только озабоченности, озабоченности, озабоченности", - сказал министр.

Он вновь заверил, что Россия не собирается нападать на Украину, а ждет от США разъяснений относительно их обязательства не укреплять чью-либо безопасность за счет ущемления безопасности других.

"Вы утверждаете, что мы сбираемся напасть на Украину. Хотя мы уже многократно объясняли, что это не так", - сказал Лавров. "Утверждая о том, что это произойдет, вы тут же спрашиваете - а почему сейчас? А когда не нападать-то нам? Странный вопрос", - добавил российский министр.

В свою очередь, Блинкен на отдельной итоговой пресс-конференции после переговоров заявил, что услышал слова Лаврова об отсутствии у РФ планов вторжения на Украину, однако США нужны более весомые доказательства подобной позиции Москвы.

"Мы слышали российских официальных лиц, что намерений вторгаться на Украину нет. Фактически министр Лавров повторил мне это сегодня. Но, опять же, мы смотрим на то, что видно всем: это поступки и действия, а не слова, в чем есть разница", - сказал госсекретарь.

В то же время он назвал переговоры с российским министром откровенными и субстантивными. "Я передал позицию США и наших европейских союзников и партнеров о том, что мы решительно поддерживаем Украину, ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул он.

Будет ли встреча на высшем уровне?

Отвечая на вопрос о возможности встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, Лавров призвал не забегать вперед.

"Мы ждем официального ответа на бумаге на наши предложения, после чего планируем очередной контакт на нашем уровне (глав внешнеполитических ведомств - ИФ). И давайте не будем забегать вперед, президент Путин всегда готов к контактам с президентом Байденом", - сказал он.

"Ясно, что эти контакты должны быть серьезно подготовлены, чтобы было понятно, на что мы должны выйти по итогам задействования потенциала наших лидеров", - добавил Лавров.

В то же время, он сообщил, что на следующей неделе вероятно получение письменных ответов от американской стороны, затем потребуется, возможно, время на изучение этих ответов, а после может состояться новая встреча на уровне глав МИД.

"Это не конец нашего диалога, на следующей неделе мы получим, как несколько раз подчеркнул Энтони Блинкен, письменную реакцию", - отметил Лавров.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, глава МИД РФ заявил, что считает правильным обнародовать ответы США по гарантиям безопасности после их получения и будет обсуждать этот вопрос с Вашингтоном.

"Это вопрос, который необходимо будет задать американским коллегам. Я сегодня думал об этом, но пока ответа нет, мы не будем эту тему поднимать, поскольку это их собственность, которая будет нам передана в качестве их позиции. Я считаю, что было бы правильно этот ответ предать гласности, и буду просить Энтони Блинкена, чтобы они не возражали", - сказал министр.