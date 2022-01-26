Дипломат РФ сообщил, что США давят на Германию из-за "Северного потока 2"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - США и некоторые европейские страны оказывают давление на ФРГ по проекту "Северный поток 2", однако Германия сохраняет самостоятельную позицию в пользу запуска газопровода, заявил посол РФ в Берлине Сергей Нечаев.

"На Берлин оказывают соответствующее давление и Соединенные Штаты, и некоторые известные вам восточноевропейские государства с тем, чтобы побудить Берлин отказаться от "Северного потока". Но Германия занимает на этот счет пока самостоятельную позицию, исходит из того, что это сугубо коммерческий проект, который не должен быть увязан с политическими событиями", - сказал Нечаев в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

Он отметил, что Россия никогда не давала Германии повода усомниться в том, что она является добросовестным поставщиком, и в настоящее время продолжает строго выполнять свои обязательства.

"Если закруглить, можно сказать, что Германия пока придерживается линии на то, чтобы "Северный поток" был. Конечно, спекуляций на этот счет немало, и давление на ФРГ в этом отношении, полагаю, ослабевать не будет", - добавил посол.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах написала, что директора ЦРУ Уильяма Бернса рв январе отправили на переговоры в Берлин, в том числе, в связи с отсутствием публичных заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности заморозить газопровод "Северный поток 2" в случае вторжения России на Украину.