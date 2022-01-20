WSJ связала визит главы ЦРУ в ФРГ с позицией Берлина по "Северному потоку 2"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Директора ЦРУ Уильяма Бернса ранее в январе отправили на переговоры в Берлин, в том числе, в связи с отсутствием публичных заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности заморозить газопровод "Северный поток 2" в случае вторжения России на Украину, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Об этом изданию сообщило американское официальное лицо, знакомое с деталями поездки. В статье отмечается, что по информации дипломатических источников, "канцлер и его помощники в частных беседах давали подобные заверения, но к настоящему моменту они не заявили об этом публично".

Также газета отмечает, что в последнее время "Шольц избегал отвечать на вопросы журналистов относительно санкций против газопровода".

Ранее CNN сообщал, что Бернс посетил Киев на прошлой неделе, где встретился с коллегами из местных спецслужб и украинским президентом Владимиром Зеленским.

На этой неделе Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, в четверг он отправился в Берлин на переговоры с некоторыми европейскими коллегами по теме напряженности на границе России и Украины.