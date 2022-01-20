Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21Заразились
на 20.01В России 10 938 261+38 850В мире 337 891 706+3 790 099

WSJ связала визит главы ЦРУ в ФРГ с позицией Берлина по "Северному потоку 2"

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Директора ЦРУ Уильяма Бернса ранее в январе отправили на переговоры в Берлин, в том числе, в связи с отсутствием публичных заявлений канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности заморозить газопровод "Северный поток 2" в случае вторжения России на Украину, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Об этом изданию сообщило американское официальное лицо, знакомое с деталями поездки. В статье отмечается, что по информации дипломатических источников, "канцлер и его помощники в частных беседах давали подобные заверения, но к настоящему моменту они не заявили об этом публично".

Также газета отмечает, что в последнее время "Шольц избегал отвечать на вопросы журналистов относительно санкций против газопровода".

Ранее CNN сообщал, что Бернс посетил Киев на прошлой неделе, где встретился с коллегами из местных спецслужб и украинским президентом Владимиром Зеленским.

На этой неделе Украину посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, в четверг он отправился в Берлин на переговоры с некоторыми европейскими коллегами по теме напряженности на границе России и Украины.

Украина ЦРУ США Германия Уильям Бернс Олаф Шольц Северный поток 2

Новости по теме

Новости

Молдавская комиссия по ЧС выделила деньги на аванс "Газпрому" за январь

Джонсону пока не грозит вотум недоверия из-за отсутствия необходимого числа обращений

Джонсону пока не грозит вотум недоверия из-за отсутствия необходимого числа обращений

НАТО проведет в начале марта крупнейшие учения за Полярным кругом

Парламент Молдавии одобрил введение в стране режима ЧП из-за "газового кризиса"

Парламент Молдавии одобрил введение в стране режима ЧП из-за "газового кризиса"

Премьер Молдавии попросила парламент ввести режим ЧП в области энергетики

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" еще $8,5 млн в счет аванса за январь

"Молдовагаз" заплатит "Газпрому" еще $8,5 млн в счет аванса за январь

АР сообщило, что США не отправят войска на Украину даже в случае вторжения РФ

Афганистан во власти талибов

Эксперты ООН сообщили о стремительном росте безработицы в Афганистане при талибах

Эксперты ООН сообщили о стремительном росте безработицы в Афганистане при талибах

Что случилось этой ночью: четверг, 20 января

Зеленский призвал сенаторов США ввести санкции против РФ прямо сейчас

Зеленский призвал сенаторов США ввести санкции против РФ прямо сейчас
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });