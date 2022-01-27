Госдеп США заявил, что "Северный поток 2" не заработает в случае вторжения РФ на Украину

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Если Россия предпримет вторжение на Украину, то газопровод "Северный поток 2" не вступит в строй, заявил официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.

"Я хочу быть предельно ясным: если Россия так или иначе вторгнется на Украину, "Северный поток 2" не будет продвигаться вперед", - сказал он в эфире радиостанции NPR.

Дипломат отметил, что в настоящее время газопровод еще не введен в строй, и окончательная реализация проекта является для США, Германии и трансатлантического сообщества "рычагом воздействия" на Россию, а не рычагом воздействия Москвы на Запад.

Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил, что США и некоторые европейские страны оказывают давление на ФРГ по проекту "Северный поток 2", однако Германия сохраняет самостоятельную позицию в пользу запуска газопровода.

Представитель Белого дома Джен Псаки в среду сообщила о том, что администрация США в случае нападения РФ на Украину будет стремиться к санкциям, которые ударят по экономическим интересам российского руководства.

Так она прокомментировала прозвучавшее на этой неделе заявление президента США Джо Байдена о готовности подумать над введением санкций против президента России Владимира Путина в случае российского вторжения на Украину.