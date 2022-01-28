Зеленский подписал указ об увольнении командующего Нацгвардии

Временно исполняющим обязанности назначен генерал-лейтенант Юрий Лебедь

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке с занимаемой должности командующего Национальной гвардии Николая Балана после стрельбы в Днепре, а также назначил временно исполняющего обязанности командующего, сообщает сайт главы государства.

"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины", - сказано в тексте указа.

Соответствующий документ №34 размещен на сайте президента в четверг.

Также Зеленский вместо Балана на эту должность назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя временно исполняющим обязанности.

"Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины", - сказано в тексте указа №35.

Как сообщалось, Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе "Южмаш" (Днепр).

Ранее солдат срочной службы Нацгвардии Артемий Рябчук, 2001 г. р., 27 января в 3:40 открыл огонь по военнослужащим караула на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". В результате погибли четверо военнослужащих Нацгвардии и одна гражданская, ещё пятеро получили ранения. Злоумышленник сбежал с места происшествия с оружием, но был задержан в 9:30 на в г. Подгородное Днепропетровской области.