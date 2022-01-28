Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:18Заразились
на 27.01В России 11 404 617+88 816В мире 362 510 675+3 875 457

Зеленский подписал указ об увольнении командующего Нацгвардии

Временно исполняющим обязанности назначен генерал-лейтенант Юрий Лебедь

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке с занимаемой должности командующего Национальной гвардии Николая Балана после стрельбы в Днепре, а также назначил временно исполняющего обязанности командующего, сообщает сайт главы государства.

В миреВ Днепре солдат-срочник расстрелял караулЧитать подробнее

"Уволить Балана Николая Ивановича с должности командующего Национальной гвардии Украины", - сказано в тексте указа.

Соответствующий документ №34 размещен на сайте президента в четверг.

Также Зеленский вместо Балана на эту должность назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя временно исполняющим обязанности.

"Назначить генерал-лейтенанта Лебедя Юрия Анатольевича исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Украины", - сказано в тексте указа №35.

Как сообщалось, Командующий Национальной гвардией Украины Николай Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с событиями на заводе "Южмаш" (Днепр).

Ранее солдат срочной службы Нацгвардии Артемий Рябчук, 2001 г. р., 27 января в 3:40 открыл огонь по военнослужащим караула на территории Южного машиностроительного завода "Южмаш". В результате погибли четверо военнослужащих Нацгвардии и одна гражданская, ещё пятеро получили ранения. Злоумышленник сбежал с места происшествия с оружием, но был задержан в 9:30 на в г. Подгородное Днепропетровской области.

Днепр Украина Южмаш

Новости по теме

Новости

В Пентагоне заявили, что США продолжат оказывать помощь Украине

В Пентагоне заявили, что США продолжат оказывать помощь Украине

Чижов назвал политизацию украинского вопроса противоречащей экономическим интересам РФ и ЕС

Чижов назвал политизацию украинского вопроса противоречащей экономическим интересам РФ и ЕС

Байден заверил Зеленского в готовности к мерам реагирования в случае нападения РФ

Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС обсуждают отключение РФ от SWIFT и остановку СП-2

Фон дер Ляйен заявила, что в ЕС обсуждают отключение РФ от SWIFT и остановку СП-2

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня и отводе военных от границы

Пхеньян заявил об испытании баллистической ракеты большой дальности

Зеленский и Байден обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе и согласовали общие действия

Зеленский и Байден обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе и согласовали общие действия

МЧС Киргизии сообщил об эвакуации из зоны приграничного конфликта полутора тысяч местных жителей

Нуланд заявила, что США добьются остановки СП-2 в случае нападения РФ на Украину

Таджикистан обвинил Киргизию в обстрелах

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });