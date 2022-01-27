Лавров сообщил, что в ответе США нет позитивной реакции на главный вопрос

Глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Russian Foreign Ministry/Pool/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - В ответе США по гарантиям безопасности есть позитивные моменты для серьёзного диалога, но нет реакции на главный вопрос России, сообщил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается содержания документа, там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьёзного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе реакции позитивной нет", - заявил министр журналистам.

Он напомнил, что главным вопросом является позиция РФ о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории РФ.

"Что касается содержания ответа, думаю, оно в ближайшее время станет известно широкой общественности, потому что, как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, но он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной. Поэтому у меня никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет", - отметил Лавров.

Принимать решение будет Путин

Министр добавил, что МИД РФ после межведомственного согласования доложит президенту Владимиру Путину о содержании ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности, и глава государства примет решение о дальнейших шагах.

"В остальном сейчас изучаем ответ, который получили от американцев, и который, как сам (госсекретарь США Энтони - ИФ) Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США. Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генсекретаря Столтенберга", - сказал Лавров.

"Рассматриваем два документа в комплексе, с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенные нами в декабре 2021 года. После межведомственного согласования будем докладывать президенту. Он будет принимать решение о наших дальнейших шагах", - сказал министр.