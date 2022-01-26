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США и НАТО направили России ответы и идеи по гарантиям безопасности. Обобщение

США и НАТО направили России ответы и идеи по гарантиям безопасности. Обобщение
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и НАТО в среду направили России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы.

"Сегодня НАТО передала наши письменные предложения России. Мы сделали это параллельно с Соединенными Штатами", - сказал журналистам в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Переданный нами документ включает опасения США и их союзников и партнеров относительно действий России, которые подрывают безопасность, оценку по существу тем, вызывающих обеспокоенность у России, и наши собственные идеи в областях, где мы бы смогли найти общие точки соприкосновения", - сказал журналистам госсекретарь США Энтони Блинкен в Госдепартаменте.

Возможности для прогресса и диалога

После передачи американских предложений Москве госсекретарь США провел пресс-конференцию, в ходе которой обозначил журналистам позицию Вашингтона относительно ответа на гарантии о безопасности.

В частности, Блинкен назвал сферы, где США видят возможность для прогресса в отношениях с Россией. Он упомянул такие темы, как режим контроля над вооружениями, в том числе вопрос размещения ракет в Европе, а также способы увеличить транспарентность и стабильность. При этом он подчеркнул, что в случае нападения России на Украину никакие варианты санкций не исключаются.

"Когда речь идет о санкциях, я думаю, как вы уже слышали от президента, ничего не исключается. Я могу сказать вам, что шаги, которые мы предпримем вместе (в случае нападения РФ на Украину - ИФ), быстро напрямую повлияют на вещи, о которых президент Путин глубоко заботится, включая возможность России действовать в сфере экономики и финансов, ее возможность разрабатывать технологии в секторах, которые она считает приоритетными: таких как оборона и высокие технологии", - заявил Блинкен во время пресс-конференции.

Он отметил, что США и их союзники в Европе привержены защищать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также ее независимость.

Со своей стороны, генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что России и НАТО следовало бы снова открыть свои представительства в Брюсселе и Москве для облегчения диалога, а также на полную использовать существующие военные каналы коммуникации, чтобы продвинуть прозрачность и снизить риски.

"Россия прекратила отношения с НАТО, что затрудняет наш диалог. Поэтому нам нужно восстановить наши представительства в Москве и Брюсселе. Нам также нужно возобновить на полную мощность коммуникацию по военным темам", - сказал он.

По словам Столтенберга, в НАТО готовы разговаривать с Россией на тему ее соображений по собственной безопасности и европейской безопасности в целом.

"Наконец, нам нужен серьезный диалог о контроле над вооружениями включая ядерное оружие и наземную оборону", - добавил он.

Двери НАТО остаются открытыми

И в Вашингтоне, и в Брюсселе заявили, что не отступятся от одного из основополагающих принципов НАТО - политики "открытых дверей", который заключается в том, что любая страна может при желании подать заявку на вступление в альянс, а его члены решают, может ли она вступить в него.

"Мы дали ясно понять, что не пойдем на компромиссы в отношении наших главных принципов, и один из них заключается в том, что любая страна имеет право выбирать свой собственный путь. (...) НАТО уважает решения, когда страны решают вступать в ряды членов альянса, как, например, Украина, или не вступать, как Финляндия и Швеция", - заявил Столтенберг.

По его словам, "это фундаментальные принципы, и они отражены в позиции НАТО (переданной в среду России - ИФ)".

В свою очередь Блинкен заявил, что, с точки зрения Вашингтона, "двери НАТО открыты, и они остаются открытыми, мы привержены этому принципу".

"Мы передали им то же самое, о чем говорили публично (...), что мы будем поддерживать принцип "открытых дверей" НАТО, и я неоднократно на протяжении последних недель повторял, что мы привержены этому. Документ очень четко говорит об основных принципах, которые мы поддерживаем. Большинство из них были озвучены в последние дни и недели, в том числе и мной, включая политику "открытых дверей" НАТО", - сказал он журналистам в Госдепартаменте в среду.

Блинкен: "Мы предпочитаем дипломатию"

Блинкен также заявил, что рассчитывает на разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ближайшие дни для проработки следующих этапов переговоров.

"Я рассчитываю поговорить с министром иностранных дел Лавровым в ближайшие дни после того, как у Москвы будет шанс изучить наш документ, и готов обсудить следующие шаги", - заявил госсекретарь.

Он отметил, что США "открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию".

"Мы открыты к диалогу, мы предпочитаем дипломатию, и мы готовы двигаться вперед там, где есть возможность коммуникации и сотрудничества, если Россия выберет деэскалацию своей агрессии в отношении Украины, прекратит провокационную риторику и будет двигаться в сторону диалога о будущей безопасности в Европе", - сказал Блинкен.

В то же время, он отметил, что, по мнению Вашингтона, "решение о том, как ответить, остается за Россией", а администрация США готова к любому ее ответу.

"Мы готовы ко всем сценариям", - заявил Блинкен.

Столтенберг со своей стороны отметил, что в НАТО обеспокоены, так как видят, что наращивание войск близ Украины продолжается, но для альянса это - не аргумент против диалога, а напротив - аргумент за участие в нем для предотвращения конфликтов.

"Есть несколько серьезных разногласий у России и НАТО. Но, в то же время, именно поэтому очень важно, что мы могли изучить предложения, озвучить наши опасения и попытаться найти политическое решение, в котором мы можем договориться, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе", - подчеркнул он.

НАТО США Россия Украина

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