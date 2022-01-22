США попросили Россию не раскрывать письменные ответы на инициативы РФ по безопасности

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Американские чиновники просили российских коллег не распространять в открытом доступе письменные ответы на российские инициативы по гарантиям безопасности, которые в настоящее время готовят в США, сообщило издание The Washington Post.

Как заявил изданию на условиях анонимности представитель госдепартамента США, "письменный ответ администрации Байдена будет включать предложения по американской безопасности и продемонстрирует заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога".

В сообщении газеты со ссылкой на источник говорится, что ответ по-прежнему не будет соответствовать требованиям России об отмене политики открытых дверей для вступления в НАТО.

В то же время, отмечает издание, "администрация Байдена считает, что по-прежнему имеет смысл предоставить письмо, которое может быть прочитано непосредственно президентом России Владимиром Путиным".

"В наших интересах, если высшее лицо, принимающее решения в России, рассмотрит эти идеи и решит, следует ли двигаться вперед", - цитирует издание слова одного из источников.

Он добавил: "Мы не хотим быть теми, кто исключает потенциальное дипломатическое решение".

Тем не менее, комментируя просьбу Вашингтона о сохранении в секрете документа с письменными ответами, не названный по имени представитель госдепа признал, что "Кремль может принять решение опубликовать его после того, как Соединенные Штаты отправят его на следующей неделе".

The Washington Post напоминает, что после встречи накануне в Женеве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что стороны проведут дальнейшие переговоры после того, как США представят письменный ответ на предложения, выдвинутые Россией по ограничению расширения и деятельности альянса НАТО в Восточной Европе.

"США сразу отклонили многие требования России, но соглашение о продолжении дипломатии, по крайней мере, на данный момент, оказалось единственной точкой соприкосновения в 90-минутной встрече", - резюмирует The Washington Post.

Как перед началом переговоров заявил своему американскому визави Лавров, "мы тоже не ждем прорывов от этой встречи, мы ждем ответов на наши предложения".

Он подчеркнул, что "предложения конкретные, и ожидаем таких же конкретных ответов в русле и в полном соответствии с теми обязательствами, которые были приняты на высшем уровне в рамках ОБСЕ по проблемам неделимости безопасности, чтобы ни одна страна не укрепляла свою безопасность за счет безопасности любой другой страны".

На пресс-конференции по итогам встречи министр сказал: "Мы уже слышали первую реакцию США, пока устную, на то, что обсуждалось в тех форматах на уровне наших заместителей. Реакция, как американская сторона и просила нас, когда предложила провести эту встречу, - реакция была предварительной", - сказал он.

По его словам, встреча "сопровождалась некоторыми уточняющими вопросами в наш адрес, ответы на которые помогут американской стороне... подготовить письменную реакцию на наши письменные проекты договора с США и соглашения с НАТО".

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, Лавров заявил, что считает правильным обнародовать ответы США по гарантиям безопасности после их получения и будет обсуждать этот вопрос с Вашингтоном.

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.