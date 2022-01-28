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Запуск ракеты SpaceX с итальянским спутником двойного назначения перенесли из-за непогоды

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск американской тяжелой ракеты Falcon 9 с итальянским спутником радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed (CSG-2), планировавшийся в пятницу по московскому времени, перенесен на сутки, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты теперь планируется осуществить в 18:11 в пятницу по времени Восточного побережья США (в субботу в 02:11 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Этот спутник Итальянского космического агентства (ASI) предназначен для выполнения задач в военных и научных целях. Главным образом он будет мониторить ситуацию в регионе Средиземного моря.

Спутник пополнит орбитальную группировку аналогичных космических аппаратов CSG-1, CSG-3 и CSG-4. Но при этом является их усовершенствованной версией. Он будет выведен на орбиту высотой 619 км.

SpaceX Falcon 9 COSMO-SkyMed

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