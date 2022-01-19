SpaceX вывела на орбиту новую партию интернет-спутников Starlink

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 в среду по московскому времени успешно вывела на орбиту партию из 49 мини-спутников, предназначенных для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX в твиттере.

"Вывод 49 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в среду в 05:02 по московскому времени (во вторник в 21:02 по времени Восточного побережья США) со стартового комплекса 39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Орбитальная группировка SpaceX теперь состоит из 2040 космических аппаратов весом 290 кг каждый. В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

Примерно через 15,5 минут после запуска 49 спутников отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой 540 км.

Это был уже 36-й по счету вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась для запусков уже в 10-й раз, примерно через девять минут после старта совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, которая находилась в Атлантике в 654 км от космодрома.

Falcon 9"s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/HxtyPBsvYp — SpaceX (@SpaceX) January 19, 2022

Кроме того, специальные спасательные суда SpaceX должны были выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения спускались на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.