Запуск ракеты SpaceX с итальянским спутником двойного назначения вновь перенесен

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск американской тяжелой ракеты Falcon 9 с итальянским спутником радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed (CSG-2), вторую попытку которого предполагалось провести в субботу по московскому времени, перенесен еще на сутки, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты теперь планируется осуществить в 18:11 в субботу по времени Восточного побережья США (в воскресенье в 02:11 по московскому времени) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Этот спутник Итальянского космического агентства (ASI) предназначен для выполнения задач в военных и научных целях. Главным образом он будет мониторить ситуацию в регионе Средиземного моря.

Спутник пополнит орбитальную группировку аналогичных космических аппаратов CSG-1, CSG-3 и CSG-4, усовершенствованной версией которых он является. Аппарат будет выведен на орбиту высотой 619 км.