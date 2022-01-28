В Белом доме заявили, что Байден не предупреждал Зеленского о "неизбежном" вторжении РФ

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским не говорил о "неизбежном" вторжении России, заявили в Белом доме.

"Это неправда", - написала в своем твиттере представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эмили Хорн.

"Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Он ранее говорил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью ложны", - отметила она.

Ранее в тот же день корреспондент CNN со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил в твиттере, что Байден в разговоре с Зеленским заявил: "Российское вторжение теперь практически неизбежно случится, как только земля замерзнет". По его данным, президент США также предупредил, что Киев может быть "разграблен", так как российские войска попытаются занять его. Кроме того, согласно источнику корреспондента, Байден заявил, что Украина не получит значительно большей военной помощи. Он также повторил, что там не будет размещено никаких американских военных.

Помимо прочего, Байден сказал, что США не намерены вводить никаких превентивных санкций в отношении России, а также сообщил об отсутствии прогресса по вступлению Украины в НАТО.

Как сообщалось, телефонный разговор между президентами США и Украины состоялся в четверг, он длился практически полтора часа.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты будут увеличивать военную мощь Украины. Кирби информировал, что несколько воздушно-десантных дивизий армии США входят в число воинских подразделений, приведенных в состояние повышенной боевой готовности для возможного развертывания в Восточной Европе в случае обострения ситуации на Украине. К настоящему моменту запланировано, что 8,5 тыс. американских военнослужащих войдут в состав сил быстрого реагирования НАТО численностью 40 тыс. Они представляют собой объединенную оперативную группу войск очень высокой степени боевой готовности, боевых самолетов, кораблей и сил специальных операций.