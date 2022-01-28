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Байден заверил Зеленского в готовности к мерам реагирования в случае нападения РФ

США изучают возможность дополнительной макроэкономической помощи Украине, заявил американский лидер

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщает Белый дом.

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"Президент Байден подтвердил готовность Соединенных Штатов вместе со своими союзниками и партнерами решительно отреагировать, если Россия продолжит вторжение в Украину", - говорится в сообщении.

Байден также отметил, что США предоставили Украине более полумиллиарда долларов на цели развития и гуманитарную помощь в прошлом году. Он добавил, что Вашингтон изучает возможность дополнительной макроэкономической поддержки, чтобы помочь экономике Украины в условиях давления, вызванного наращиванием военной мощи России.

Отмечается, что лидеры обсудили скоординированные дипломатические усилия по обеспечению европейской безопасности, подчеркнув принцип "ничего об Украине без Украины".

"Президент Байден подтвердил поддержку Соединенными Штатами усилий по урегулированию конфликта в Нормандском формате, выразив надежду, что подтверждение сторонами 26 января условий прекращения огня в июле 2020 года поможет снизить напряженность и продвинуть выполнение Минских соглашений", - сообщили в Белом доме.

Кроме того, в разговоре с президентом Украины американский лидер подчеркнул, что несмотря на отъезд из Киева членов семей сотрудников американского посольства, посольство США в Киеве остается открытым и полностью работоспособным.

США Джо Байден Украина Владимир Зеленский Белый дом

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