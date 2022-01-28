Зеленский и Байден обсудили деэскалацию конфликта в Донбассе и согласовали общие действия

Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Твиттере, что обсудил с американским коллегой Джо Байденом текущие дипломатические усилия по деэскалации конфликта в Донбассе.

"Обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер вечером в четверг.

Он также поблагодарил Байдена за продолжающуюся военную помощь Украине в виде присланного летального оружия. Кроме того, стороны обсудили возможности предоставления финансовой поддержки от США Украине.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США изучают варианты ускорения поставок вооружения на Украину. Также он отметил, что Вашингтон постоянно контактирует с Киевом по поводу того, какая именно военная помощь ему требуется.