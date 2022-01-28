Президент Молдавии сообщила о рисках вооруженного конфликта в регионе

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент Молдавии Майя Санду заявила в эфире телеканала TV8, что в регионе существуют высокие риски возникновения вооруженного конфликта.

"Существуют очень высокие риски вооруженного конфликта в этом регионе, но мы надеемся, что переговоры продолжатся, и эти риски будет предотвращены. Мы обязаны учитывать и анализировать все риски, это вынуждает нас учитывать все сценарии и предотвращать определенные ситуации", - сказала она.

Сограждан она призвала к бдительности, но без паники.

"Я все же верю, что мирное решение возможно в нынешней непростой региональной ситуации. Мы мирная страна и очень хотим, чтобы наше право на мир уважалось, - подчеркнула президент. - Молдавия уязвима по нескольким параметрам и очевидно, что последствия вооруженного конфликта будут тяжелыми для страны".

"Мы пытаемся подготовить определенные шаги, определенные планы действий, чтобы у нас были скоординированные действия в стране и на внешнем плане. Есть возможность иностранной помощи. У нас есть поддержка наших международных партнеров на протяжении многих лет, но, к сожалению, эта поддержка не материализовалась в конкретных вещах в мирном урегулировании приднестровского конфликта", - добавила Санду.