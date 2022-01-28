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На Украину прибыл четвертый борт с боеприпасами из США

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Четвертый по счету самолет доставил партию боеприпасов на Украину в рамках военно-технической помощи со стороны США, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"В этот раз 4-я "птичка" доставила в Украину 81 тонну боеприпасов различного калибра. На следующей неделе ждем следующих самолетов из США с военно-технической помощью для усиления обороноспособности Украины", - написал Резников в твиттере в пятницу вечером.

Ранее посольство США на Украине сообщило, что 22 января на Украину поступила первая часть военной помощи от США, груз включал около 200 тыс. фунтов летального оружия, в том числе боеприпасы. "Эта помощь, а также помощь в безопасности свыше $2,7 млрд США, предоставленная Украине с 2014 года, демонстрирует твердую преданность Соединенных Штатов укреплению обороны Украины на фоне растущей российской агрессии", - пояснили в посольстве.

На следующий день Резников сообщил, что 23 января Боинг 747-412 (BCF) с военной помощью от США доставил в Киев "более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины".

28 января член Палаты представителей Марк Грин (республиканец, штат Теннеси) отметил на пресс-брифинге в Киеве, что "летальное оружие (из США) уже предоставлялось, еще больше летального оружия будет поставлено, включая Javelin и Stinger. "Мы разрешили странам Балтии их передачу. Мы помогаем, чем можем", - отметил Грин.

Украина США

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