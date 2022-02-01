На Украину прибыл борт с 84 тоннами патронов из США

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Киеве приземлился пятый самолет с партией боеприпасов в рамках военно-технической помощи со стороны США, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

"Ну что ж, dear friends (дорогие друзья - ИФ), пятая птица в Киеве! Еще 84 тонны патронов разного калибра прибыли в Украину из Соединенных Штатов Америки! В ближайшие дни снова ждем очередного груза оборонной амуниции для Вооруженных сил от наших друзей из США!", - написал Резников в фейсбуке.

Во второй половине января тяжелые транспортные самолеты США и Великобритании совершили около 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники.

Страны Запада обеспокоены передвижением российских войск у границы Украины. Они считают, что Россия может планировать вторжение в эту страну, и грозят ей санкциями. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что не планирует никакого вторжения.