Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:59Заразились
на 28.01В России 11 502 657+98 040В мире 366 294 513+3 783 838

Сопредседатель "Альтернативы для Германии" ушел из партии из-за ее радикализации

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Йорг Мойтен покинул партию, основанную в 2013 году, сообщает немецкий телеканал Tagesschau.

"Большая часть членов партии, а вместе с ней и многие ее ведущие представители делали выбор в пользу все более радикального курса", - заявил бывший сопредседатель "АдГ".

По его словам, существует риск, что партия может такими темпами оказаться в "полной изоляции".

60-летний Мойтен придерживался относительно умеренных взглядов.

Несмотря на уход из "АдГ" Мойтен планирует остаться независимым депутатом Европейского парламента.

Германия Альтернатива для Германии Йорг Мойтен

Новости по теме

Новости

ЕС выразил сожаление из-за расширения РФ санкций против представителей Евросоюза

МИД ФРГ подтвердил, что сотрудник консульства РФ был объявлен персоной нон грата

МИД ФРГ подтвердил, что сотрудник консульства РФ был объявлен персоной нон грата

WSJ узнала, что санкции США нацелились на крупные российские банки и госдолг

WSJ узнала, что санкции США нацелились на крупные российские банки и госдолг

СМИ сообщили, что США пока не обсуждают всерьез отключение РФ от SWIFT

Столтенберг заявил о готовности НАТО к военному сценарию на Украине

Столтенберг заявил о готовности НАТО к военному сценарию на Украине

Молдавия повысила тариф на газ для населения на 38%

Молдавия повысила тариф на газ для населения на 38%

Германия вышлет российского дипломата по подозрению в шпионаже

Германия вышлет российского дипломата по подозрению в шпионаже

Лавров заявил, что Киев не контролирует огромное число своих военных в Донбассе

Лукашенко заявил, что не "забронзовел" и готов уйти на покой

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });