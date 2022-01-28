Сопредседатель "Альтернативы для Германии" ушел из партии из-за ее радикализации

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Сопредседатель немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") Йорг Мойтен покинул партию, основанную в 2013 году, сообщает немецкий телеканал Tagesschau.

"Большая часть членов партии, а вместе с ней и многие ее ведущие представители делали выбор в пользу все более радикального курса", - заявил бывший сопредседатель "АдГ".

По его словам, существует риск, что партия может такими темпами оказаться в "полной изоляции".

60-летний Мойтен придерживался относительно умеренных взглядов.

Несмотря на уход из "АдГ" Мойтен планирует остаться независимым депутатом Европейского парламента.