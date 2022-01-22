Председателем ХДС в Германии избрали Фридриха Мерца

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Фридрих Мерц в субботу избран председателем партии экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель - Христианско-демократический союз (ХДС), за его кандидатуру проголосовали 94,62% делегатов съезда.

Формально кандидат пока не вступил в должность, так как выборы прошли онлайн и поданные голоса должны быть подтверждены письменно, это произойдет к 31 января.

Мерц заявил, что "глубоко тронут" результатом голосования.

На должности председателя партии он сменит Армина Лашета, которого прочили в канцлеры ФРГ от ХДС и который не сумел одержать победу на выборах в сентябре 2021 года.