Социал-демократы, став правящей партией в ФРГ, стали терять поддержку немцев

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) во главе с канцлером Олафом Шольцем за две недели потеряла три процентных пункта и набирает 24% в рейтинге одобрения среди населения страны, сообщает в пятницу агентство DPA со ссылкой на итоги опроса, проведенного в рамках передачи Politbarometer на телеканале ZDF.

Согласно опросам, если бы федеральные выборы в ФРГ прошли в следующее воскресенье, партия СДПГ получила 24% голосов избирателей. Консервативный союз ХДС/ХСС мог бы рассчитывать на 23% голосов, и это на один процентный пункт больше, чем в предыдущем опросе.

Рейтинг одобрения вырос и у "Зеленых": их поддержали бы на два процентных пункта избирателей больше, чем две недели назад - 18%. По 10% немецких избирателей отдали бы свой голос за партию СвДП и "Альтернативу для Германии". Еще 7% ушли бы "Левой партии". Оставшиеся 8% избирателей поддержали бы другие политические силы.

Респондентов также попросили выбрать самого любимого немецкого политика, присвоив ему рейтинг от "от плюс до минус пяти". В этом вопросе лидирующую позицию заняла бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая получила суммарную оценку 2,4. На второй строке оказался министр здравоохранения Карл Лаутербах с оценкой 1,4, который опередил ставшего канцлером экс-министра финансов Олафа Шольца. Опрошенные оценили нынешнего канцлера ФРГ также на 1,4, однако в ходе опроса, проведенного в середине января, он получил оценку 1,9.

Телефонный опрос Politbarometer проходил с 25 по 27 января. В нем приняли участие 1 249 выбранных случайным образом потенциальных избирателей. Следующий опрос пройдет через две недели, 11 февраля.