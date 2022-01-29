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Запуск ракеты SpaceX с итальянским спутником двойного назначения перенесли в третий раз

Запуск ракеты SpaceX с итальянским спутником двойного назначения перенесли в третий раз
Фото: Joel Kowsky/NASA via Getty Images

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Запуск американской тяжелой ракеты Falcon 9 с итальянским спутником радиолокационного наблюдения COSMO-SkyMed (CSG-2), третью попытку которого предполагалось провести в воскресенье по московскому времени, перенесен еще на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями, сообщила компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск ракеты теперь планируется осуществить в 18:11 в воскресенье по времени Восточного побережья США (в понедельник в 02:11 мск) с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

По данным метеослужбы авиабазы ВВС США на мысе Канаверал, погода на этот раз будет более чем на 90% благоприятствовать его проведению.

Спутник Итальянского космического агентства (ASI) предназначен для выполнения задач в военных и научных целях. В основном он будет наблюдать ситуацию в регионе Средиземного моря.

Спутник пополнит орбитальную группировку аналогичных космических аппаратов CSG-1, CSG-3 и CSG-4. Отмечается, что аппарат является их усовершенствованной версией. Он будет выведен на орбиту высотой 619 км.

SpaceX Falcon 9 COSMO-SkyMed

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