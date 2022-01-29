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Джонсон в ближайшие дни намерен обсудить с Путиным Украину

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует в течение ближайших дней провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщают британские СМИ со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

"Когда он будет на этой неделе говорить с президентом Путиным, то повторит, что России необходимо отступить (в ситуации с Украиной - ИФ) и перейти к дипломатии", - заявила представитель Даунинг-стрит.

По ее словам, британский премьер намерен "наращивать дипломатические усилия и укрепить факторы сдерживания, чтобы избежать кровопролития в Европе".

Кроме того, некоторые СМИ Великобритании утверждают, что Лондон в понедельник планирует ввести дополнительные санкции против "стратегических и финансовых интересов" РФ.

Великобритания Украина Россия Борис Джонсон Владимир Путин

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