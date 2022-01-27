Глава Минобороны Великобритании встретится с министром обороны России

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Бен Уоллес вскоре встретится с главой Минобороны России Сергеем Шойгу, сообщает BBC News.

По словам журналистов портала, глава Минобороны Великобритании подтвердил им, что вскоре отправится в Москву для переговоров с министром обороны России.

Как отмечает СМИ, Уоллес заявил, что все еще есть "шанс" остановить вторжение России на Украину. Однако он добавил, что "не настроен оптимистично".

"Важно, чтобы у нас был сильный голос по санкциям, чтобы россияне знали, что мы серьезно думаем о последствиях и готовы действовать", - цитирует Уоллеса издание The Times.

На данный момент министр обороны Великобритании совершает дипломатическую поездку по Европе, чтобы убедить союзников поддержать жесткие санкции против России и направить смертоносное оружие на Украину.

Как сообщает The Times со ссылкой на источник в министерстве обороны, поездка Уоллеса посвящена обсуждению способов "сделать больше" для помощи Украине.

По данным издания, Нидерланды, которые Уоллес посетил в первую очередь, сейчас рассматривают возможность отправки на Украину снайперских винтовок, противотанковых ракетных комплексов и шлемов.

"Это должно быть оправдано как средство защиты", - сказал военный источник.

По данным источника The Times в министерстве обороны, Уоллес в ходе встречи со своей немецкой коллегой Кристиной Ламбрехт заявил, что "Северный поток 2" следует использовать в качестве "рычага давления" на Кремль.

"Чего мы хотим от Германии как крупнейшей экономики Европы, так это более сильного сигнала о санкциях", - цитирует Уоллеса The Times.

По его словам, "Северный поток 2" - настоящий рычаг давления, который Запад должен использовать на благо всей Европы.

Как сообщают СМИ, на следующей неделе министр обороны Великобритании посетит Словакию и Венгрию, чтобы обсудить, как союзники могут отреагировать на кризис, разворачивающийся на границе Украины с Россией.

Великобритания и другие союзники по НАТО рассматривают просьбу США о развертывании дополнительных сотен военнослужащих для поддержки стран-членов в Восточной Европе в преддверии любого российского вторжения или нападения на Украину.

Днем ранее премьер Великобритании Борис Джонсон заявил во время выступления в Палате общин: "Если Россия вторгнется на Украину, мы будем готовы внести вклад в любые новые размещения войск НАТО, чтобы защитить наших союзников в Европе".