Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 29.01В России 11 615 779+113 122В мире 369 955 862+3 661 349

Токаев объяснил отключение интернета во время протестов борьбой с фейками

Была развернута дезинформационная кампания, "фейки лились рекой", добавил он

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев признал "информационный вакуум" во время январских событий, объяснил отключение интернета противодействием фейкам.

"Информационно мы проиграли, это надо признать", - сказал Токаев в интервью гостелеканалу "Хабар 24", отвечая на вопрос об информационном вакууме и отключениях интернета во время январских событий.

"Никто толком не объяснил мой приказ, как и мои действия. Уже потом я в режиме ручного управления отдавал поручения выступить там, сказать здесь и так далее. Информационно мы проиграли, я согласен. Но не до этого было", - пояснил президент.

В миреВ Алма-Ате впервые за пять суток заработал интернетВ Алма-Ате впервые за пять суток заработал интернетЧитать подробнее

Он подчеркнул, что в таких случаях интернет отключают не только в Казахстане, но и в целом ряде стран, так как его используют недобросовестные люди в своих целях.

"Надо отметить, что среди командиров бандитских формирований были те, кто информационно очень хорошо специально подготовлен. То есть дезинформационная кампания, фейки лились рекой. Это опять же говорит о том, что эта вылазка против Казахстана была тщательно подготовлена", - сказал он.

Президент также считает, что некоторые СМИ могли специально вводить в заблуждение общественность относительно происходящих событий в Казахстане.

"Произошла очень быстрая смена декораций: вместо мирных демонстрантов пришли вначале хулиганы, а потом профессиональные бандиты. И вот эту смену декораций некоторые не уловили. А может быть, некоторые СМИ это специально сделали с тем, чтобы поставить все с ног на голову, дескать репрессивные действия были использованы, применены в отношении демонстрантов. Мы же, пережившие эту трагедию, знаем, что все было по-другому", - сказал Токаев.

"Возможно, организаторы атаки на Казахстан специально предусмотрели и этот сценарий, то есть быстрая смена декораций, и люди не понимают. Когда в город входили бандиты, жители Алматы, не разобравшись, с балконов их приветствовали, были и такие моменты. Что вот они - молодцы, вышли на улицы, протестуют против власти и так далее. Ведь они не знали, что будет потом, что эти бандиты растерзают всю Алма-Ату потом", - отметил президент.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Хроника 03 – 29 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Касым-Жомарт Токаев

Новости

Токаев пообещал быть президентом Казахстана не более двух сроков

Токаев пообещал быть президентом Казахстана не более двух сроков
Массовые протесты в Казахстане

Токаев отметил, что миротворцы ОДКБ не произвели ни одного выстрела в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане

Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане планировались профессионалами

Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане планировались профессионалами

Венгрия не намерена размещать у себя дополнительные силы НАТО

Венгрия не намерена размещать у себя дополнительные силы НАТО
Массовые протесты в Казахстане

Захват аэропорта Алма-Аты связали с прилетом в Казахстан боевиков

В Белоруссии расширили антисанкционное продовольственное эмбарго

В Белоруссии расширили антисанкционное продовольственное эмбарго

Сбежавший в Белоруссию польский солдат подал заявление в Гаагский трибунал

Путин поручил рассмотреть вопрос получения россиянами в ДНР и ЛНР льгот через "Госуслуги"

Пандемия коронавируса

Канье Уэста не пустят на гастроли в Австралию без полной вакцинации

Канье Уэста не пустят на гастроли в Австралию без полной вакцинации
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 370 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 370 млн
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });