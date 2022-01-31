Российские операторы компенсируют затраты абонентам в дни беспорядков в Казахстане

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские сотовые операторы начали компенсировать затраты на связь абонентам, находившимся в Казахстане в начале января в период беспорядков, сообщили "Интерфаксу" в компаниях.

Связь в эти дни работала с перебоями, а с 10 января российское Минцифры договорилось с операторами "Большой четверки", что на время ЧП в Казахстане связь абонентам будет предоставляться бесплатно.

Как сообщили в пресс-службе "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн"), более 40 тысяч абонентов оператора получат компенсацию за расходы на исходящие звонки и SMS на номера России и входящие звонки из России в момент нахождения в роуминге на территории Казахстана с 5 по 19 января включительно.

"Мы уже начали соответствующие выплаты. Для получения компенсации клиенту не нужно ничего заполнять или отправлять заявки, это произойдет автоматически. Компенсация будет произведена полностью до конца рабочей недели", - сказали в пресс-службе компании.

"Мегафон" компенсирует затраты абонентам, звонившим из Казахстана со 2 по 12 января, для этого необходимо обратиться в контактный центр оператора, сообщили в компании. Там добавили, что с 13 по 19 января "Мегафон" предоставлял абонентам возможность в Казахстане звонить бесплатно в любую точку мира.

"Tele2 первой на рынке сделала бесплатной связь для клиентов в Казахстане. Роумеры смогли бесплатно звонить в Россию и Казахстан, отправлять SMS. Особые условия действовали даже при отрицательном балансе вне зависимости от тарифного плана клиента. До обнуления стоимости звонков и SMS в роуминге Tele2 обеспечила бесплатный дозвон на горячую линию МИД для помощи россиянам в Казахстане", - рассказали в пресс-службе оператора.

В МТС сообщили, что абонентам оператора, которые до 19 января находились в роуминге в Казахстане, ежедневно предоставлялся пакет 120 минут входящих и исходящих звонков, а также 200 SMS в Россию. "До конца февраля пользователь может обратиться за перерасчетом, если он был с 5 по 19 января в Казахстане", - сказали в пресс-службе ПАО "МТС".

При этом источник на телекоммуникационном рынке сообщил, что казахские операторы отказались обнулять стоимость услуг связи для партнеров на время льготного периода для российских абонентов.