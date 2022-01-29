ВВС США и Британии в январе совершили не менее 15 рейсов на Украину для доставки оружия

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Тяжелые транспортные самолеты США и Великобритании, начиная со второй половины января, совершили, по меньшей мере, 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в частности, тяжелые военно-транспортные самолеты британских Королевских ВВС C-17A Globemaster III, вылетавшие с авиабазы Брайз Нортон в Англии, с 17 января совершили не менее девять рейсов с оружием на Украину. Для этих целей было задействовано четыре из всех восьми имеющихся у Британии самолетов C-17A Globemaster III. Они, по данным Лондона, доставляли Киеву переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.

Что касается США, то на Украину совершили два рейса тяжелые военно-транспортные самолеты ВВС C-17A Globemaster III, один из которых прибыл в Киев, а другой во Львов, а также четыре транспортных самолета Boeing-747 авиакомпании National Airlines, которые были зафрахтованы для перевозок оружия, в частности, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и военной техники Транспортным командованием (USTRANSCOM).

Помимо этого, 20 января из американского города Хантсвилл (штат Алабама) во Львов прибыл украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124. Рядом с городом Хантсвилл расположен Редстоунский арсенал Армии США. На следующий день украинский Ан-124 прибыл в Киев из польского города Жешув. Также 26 января был зафиксирован рейс украинского Ан-124 из болгарского города Бургас на Украину.

На следующей неделе в Киеве ожидают прибытие новых американских самолетов с военно-технической помощью. Об этом ранее сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на этой неделе заявила, что Лондон упорно работает над получением Украиной оборонительных средств и над тренировкой украинских военных.