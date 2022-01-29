Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:06Заразились
на 29.01В России 11 615 779+113 122В мире 369 955 862+3 661 349

ВВС США и Британии в январе совершили не менее 15 рейсов на Украину для доставки оружия

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Тяжелые транспортные самолеты США и Великобритании, начиная со второй половины января, совершили, по меньшей мере, 15 рейсов на Украину для поставок оружия и военной техники, следует из мониторинга западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, в частности, тяжелые военно-транспортные самолеты британских Королевских ВВС C-17A Globemaster III, вылетавшие с авиабазы Брайз Нортон в Англии, с 17 января совершили не менее девять рейсов с оружием на Украину. Для этих целей было задействовано четыре из всех восьми имеющихся у Британии самолетов C-17A Globemaster III. Они, по данным Лондона, доставляли Киеву переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW.

Что касается США, то на Украину совершили два рейса тяжелые военно-транспортные самолеты ВВС C-17A Globemaster III, один из которых прибыл в Киев, а другой во Львов, а также четыре транспортных самолета Boeing-747 авиакомпании National Airlines, которые были зафрахтованы для перевозок оружия, в частности, переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin и военной техники Транспортным командованием (USTRANSCOM).

Помимо этого, 20 января из американского города Хантсвилл (штат Алабама) во Львов прибыл украинский тяжелый транспортный самолет Ан-124. Рядом с городом Хантсвилл расположен Редстоунский арсенал Армии США. На следующий день украинский Ан-124 прибыл в Киев из польского города Жешув. Также 26 января был зафиксирован рейс украинского Ан-124 из болгарского города Бургас на Украину.

На следующей неделе в Киеве ожидают прибытие новых американских самолетов с военно-технической помощью. Об этом ранее сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс на этой неделе заявила, что Лондон упорно работает над получением Украиной оборонительных средств и над тренировкой украинских военных.

Украина США Великобритания

Новости по теме

Новости

Франция допустила наращивание своих войск в Румынии из-за украинского кризиса

Франция допустила наращивание своих войск в Румынии из-за украинского кризиса
Массовые протесты в Казахстане

Токаев объяснил отключение интернета во время протестов борьбой с фейками

Токаев пообещал быть президентом Казахстана не более двух сроков

Токаев пообещал быть президентом Казахстана не более двух сроков
Массовые протесты в Казахстане

Токаев отметил, что миротворцы ОДКБ не произвели ни одного выстрела в Казахстане

Массовые протесты в Казахстане

Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане планировались профессионалами

Токаев заявил, что беспорядки в Казахстане планировались профессионалами

Венгрия не намерена размещать у себя дополнительные силы НАТО

Венгрия не намерена размещать у себя дополнительные силы НАТО
Массовые протесты в Казахстане

Захват аэропорта Алма-Аты связали с прилетом в Казахстан боевиков

В Белоруссии расширили антисанкционное продовольственное эмбарго

В Белоруссии расширили антисанкционное продовольственное эмбарго

Сбежавший в Белоруссию польский солдат подал заявление в Гаагский трибунал

Путин поручил рассмотреть вопрос получения россиянами в ДНР и ЛНР льгот через "Госуслуги"

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });