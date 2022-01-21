Власти Нидерландов не увидели политических препятствий для поставок оружия Украине

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в пятницу заявил, что не видит политических препятствий для поставок вооружений Украине.

"Есть политическая возможность предоставить Украине оружие", - приводит агентство Bloomberg слова Рютте.

Премьер Нидерландов также заявил, что надеется на "мощный коллективный ответ" в случае вторжения России на Украину. По его словам, у Евросоюза есть возможности ввести в отношении Москвы "суровые санкции".

По данным Bloomberg, Рютте планирует в феврале посетить Украину.

Как сообщалось ранее, Эстония, Латвия и Литва получили разрешение у США передавать Украине американские ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger. Как отмечало издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне, Соединенные Штаты выразили намерение передать Украине пять вертолетов Ми-17.

Ранее на этой неделе стало известно, что тяжелые военно-транспортные самолеты C-17A Globemaster III британских Королевских ВВС выполнили восемь рейсов на Украину. До этого, в понедельник, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая в парламенте, заявил, что Соединенное Королевство поставит Украине противотанковые вооружения.