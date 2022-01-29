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На Украине сообщили о кибератаках с использованием электронной почты судов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Кибератаки на Украине продолжаются, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"В Украине разворачивается новая кибератака, в ходе которой осуществляется рассылка вируса по электронной почте под видом судебных запросов", - говорится в сообщении в телеграм-канале Центра.

В нем подчеркивается, что задействованы отдельные официальные адреса судов, но не исключено, что проблема может касаться всего почтового сервера. По данным Центра, вирус попадает на компьютеры получателей и предоставляет удаленный доступ третьим лицам.

В ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали, в частности, сайты кабинета министров, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Минэнерго, министерства образования и науки.

После этого Министерстве цифровой трансформации Украины заявили о наличии доказательств того, что за кибератакой стоит Россия.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу указал, что не может исключать, что РФ причастна к кибератаке на Украину.

Украина

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