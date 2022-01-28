Генсек НАТО не исключил вину РФ в январской кибератаке на Украину

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу заявил, что не может исключать, что за кибератаками, от которых в начале января пострадала Украина, стояла Россия.

"Я не хочу детально говорить о наших разведданных, но мы осведомлены о том, что Россия была ответственна за кибератаки, которые происходили ранее. Так что, может быть, она ответственна за это и на этот раз", - сказал Столтенберг в ходе мероприятия, организованного Атлантическим Советом.

В ночь на 14 января произошла глобальная хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобрнауки, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго, сайт "Дия". Служба безопасности Украины (СБУ) вместе с Госспецсвязью и Киберполицией расследует инцидент. По данным СБУ, всего было атаковано более 70 государственных веб-сайтов, 10 из которых подверглись несанкционированному вмешательству.