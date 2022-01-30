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Северную Корею обвинили в нарушении моратория на запуски МБР

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Северная Корея сделала шаг к отказу от обязательств не запускать межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), осуществив в воскресенье первый с 2017 года пуск МБР средней дальности, заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

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"Северная Корея до сих пор соблюдала мораторий на ядерные испытания и запуски МБР, выражая готовность к диалогу. Но если она действительно выпустила баллистическую ракету средней дальности, мы можем считать, что они приблизились к отмене моратория", - цитируют южнокорейские СМИ заявление Мун Чжэ Ина на состоявшемся по его инициативе заседании Совета национальной безопасности (СНБ) страны.

По словам южнокорейского президента, нынешний ракетный пуск стал "вызовом денуклеаризации Корейского полуострова, миру и стабильности на Корейском полуострове и дипломатическим усилиям международного сообщества, а также актом, нарушающим резолюции Совета Безопасности ООН".

Он призвал Северную Корею прекратить создавать напряженность и откликнуться на международные призывы к диалогу.

Как сообщалось, в воскресенье Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря. По оценкам военных экспертов, снаряд являлся баллистической ракетой. Этот пуск стал седьмым по счету со стороны КНДР в 2022 году.

Генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил журналистам, что, по оценкам японских военных экспертов, ракета, пролетев 800 км на высоте 2 км, упала вне исключительной экономической зоны Японии.

В 2018 году северокорейский лидер Ким Чен Ын на первой встрече с президентом США Дональдом Трампом обязался отказаться от пусков МБР и ядерных испытаний.

Северная Корея Южная Корея Мун Чжэ Ин

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