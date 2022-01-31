КНДР подтвердила испытательный пуск баллистической ракеты средней дальности

КНДР запускает баллистическую ракету. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - КНДР подтвердила проведение в воскресенье испытательного запуска баллистической ракеты "Хвасон-12" (Hwasong-12) средней дальности. Об этом сообщил в понедельник американский интернет-портал NK News.

"Испытание было направлено на то, чтобы выборочно оценить производимую и развертываемую ракету и проверить общую точность системы вооружения", - сообщает ЦТАК.

Отмечается, что в ходе испытания были подтверждены "точность, безопасность и эффективность работы производимой оружейной системы типа Hwasong 12".

Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал при испытании.

Ранее КНДР запустила 30 января неопознанный снаряд в сторону Восточного моря. Этот пуск стал седьмым по счету со стороны КНДР в 2022 году.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал запуск способствующим эскалации напряженности между двумя Кореями.

Во вторник и четверг текущей недели в КНДР подтвердили испытания ракет. В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи отмечалось, что в ходе испытаний крылатых ракет большой дальности, проведенных 25 января, "две крылатые ракеты пролетели в течение 9137 секунд над Восточным морем, чтобы поразить цель на расстоянии 1,8 тысяч км".