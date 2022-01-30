КНДР запустила еще один неопознанный снаряд в сторону Восточного моря

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Северная Корея запустила неопознанный снаряд в сторону Восточного моря в воскресенье, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Южной Кореи.

По оценкам военных экспертов, снаряд является баллистической ракетой. Этот пуск стал седьмым по счету со стороны КНДР в 2022 году.

"Наши военные отслеживают соответствующие действия Северной Кореи и поддерживают состояние готовности", - говорится в сообщении ОКНШ.

"Ренхап" сообщает, что, в связи с нынешним ракетным пуском, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает заседание Совета нацбезопасности.

В свою очередь, агентство Kyodo со ссылкой на военные источники сообщило, что премьер-министр Японии Фумио Кисида тоже созвал Совет нацбезопасности страны.

Генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил журналистам, что ракета, пролетев 800 км на высоте 2 км, упала вне исключительной экономической зоны Японии.

Ранее в КНДР подтвердили испытания ракет во вторник и четверг текущей недели. В сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи отмечалось, что в ходе испытаний крылатых ракет большой дальности, проведенных 25 января, "две крылатые ракеты пролетели в течение 9137 секунд над Восточным морем, чтобы поразить цель на расстоянии 1,8 тысяч км".