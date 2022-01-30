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Франция предостерегла Россию от превращения в "державу дисбаланса"

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что в украинском кризисе России следует выбирать между переговорами и конфронтацией.

"Это он (президент РФ Владимир Путин - ИФ) должен сделать выбор между переговорами и конфронтацией, между превращением России в державу дисбаланса или в участника деэскалации", - сказал глава французского МИД в интервью газете Le Journal du dimanche, опубликованном в воскресенье.

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Министр со ссылкой на президента Эмманюэля Макрона изложил три принципа стратегии Франции по урегулированию конфликта: "твердость, солидарность и диалог".

"Твердость, чтобы предупредить, что любое новое покушение на целостность и суверенитет Украины будет иметь серьезные последствия и приведет к массированным санкциям против России", - пояснил Ле Дриан.

Солидарность Франция должна поддерживать с Украиной, а также со странами ЕС и НАТО.

"Что касается диалога, да, мы его упорно придерживаемся. Наши ответы на российские требования направлены на то, чтобы начать обсуждения с Россией для установления нового порядка безопасности и стабильности в Европе. Важно, чтобы они были на столе и обсуждались", - продолжил французский министр иностранных дел.

Он положительно отозвался о недавней встрече в Париже дипломатических советников президентов Германии, Франции, России и Украины в "нормандском формате". Глава МИД Франции также упомянул о телефонных разговорах Макрона с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которых обсуждалось украинское урегулирование.

На вопрос, как он относится к заявлению США о том, что военные действия России против Украины возможны в феврале, Ле Дриан ответил, что ему не известно о принятии Москвой такого решения.

В ответ на уточнение, готова ли российская сторона в техническом и военном плане для реализации такого сценария, министр заявил: "Сегодня, да. Поэтому ситуация очень серьезна".

Франция Украина Россия Жан-Ив Ле Дриан

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